Les producteurs s'organisent face au coronavirus

Même si un marché sur quatre peut maintenant rouvrir, les petits producteurs sont aussi obligés de changer leurs méthodes de vente. Beaucoup s'installent auprès des consommateurs ou se lancent dans la livraison à domicile. Equipés de gants et de masques, les maraîchers livrent en priorité les personnels soignants et les personnes âgées.