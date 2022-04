Les produits d’hygiène sont-ils devenus trop chers ?

Ils sont presque devenus des produits de luxe. Pourtant considérés comme essentiels, les produits d’hygiène pèsent lourd dans le panier de beaucoup de Français. Selon une étude, six consommateurs sur dix disent parfois renoncer à un produit d’hygiène pour des raisons financières. Avec un budget fortement contraint, les personnes que nous rencontrons ce mardi matin sur le parking du marché de la ville de Dreux (Eure-et-Loir) se disent de plus en plus attentives aux marques et aux enseignes qu’elles choisissent. Pour les Français les plus modestes, ils sont obligés de trouver des astuces pour réduire leurs dépenses, y compris celles non-alimentaires. « Il y a quelques produits que je fabrique moi-même à la maison. Par exemple le masque pour les cheveux, etc. Tout ce qui est dentifrices, pour l’instant, je les achète. Mais après, ça peut se faire à la maison », explique une cliente. Acheter en promotion sur Internet, cumuler les points fidélité, les jeunes sont aujourd’hui parmi ceux qui renoncent le plus souvent à des produits d’hygiène, faute de moyens. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, O. Stammbach, P. Lormant