Les produits locaux font recette

Cette étiquette s’affiche presque à chaque rayon. Ce logo jaune et bleu, bien connu des Bretons, est devenu un repère pour certains clients. Pour d’autres, c’est un gage de qualité. "En général, je sais que ce sont des produits dont je serais satisfaite", témoigne l'une d'entre eux. En 30 ans, l’association "Produit en Bretagne" a conforté l’agroalimentaire breton. Cette conserverie du Finistère fait partie des entreprises à avoir adopté le logo. Depuis les premières heures, la marque a permis d’affirmer l’identité de l'entreprise. "Au début, c’était vraiment des opérations commerciales porteur du logo. Ensuite, ça a été une progression phénoménale. Les "Produit en Bretagne", c’est aussi une manière de promouvoir nos marques", confie le PDG. Près de 500 entreprises adhèrent actuellement à l’association. Ce gérant, lui, compte parmi les derniers arrivés. Mais en un an, il a gagné en visibilité. Plus de 4 000 produits sont estampillés du phare jaune et bleu qui rayonne bien au-delà de la frontière bretonne. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, M. Pirckher