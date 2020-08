Porte-clés, sacs, tasses... la présidence de la République fait recette à Bormes-les-Mimosas

Coronavirus oblige, Emmanuel Macron n'a pas fait de bain de foule cet été à Bormes-les-Mimosas(Var), où se situe sa résidence d'été. Pour maintenir le lien avec la population, l'Élysée a mis en vente ses produits souvenirs à l'Office du tourisme, et ça marche. Les boules de pétanque avec le logo "Présidence de la République" sont le produit star de la boutique. Les profits réalisés sont destinés à la rénovation du patrimoine de l'Élysée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.