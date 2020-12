Les professionnels du spectacle et de la culture manifestent sur la place de la Bastille

De nombreuses activités resteront interdites pendant les vacances. Les restaurateurs avaient déjà manifesté leur colère lundi. Ce mardi, c'est au tour des professionnels du spectacle et de la culture. Pour le début de cette manifestation, ils se sont donné rendez-vous place de la Bastille. La révolte a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Une surprise car on n'attendait pas autant de monde. En effet, des artistes dans le domaine du théâtre, du cirque, du cinéma et de la chanson ont répondu présent. Ainsi, ils sont nombreux à exprimer leur colère et leur tristesse. D'après Didier Piereschi, envoyé spécial de TF1, "la réponse à l'appel a été unanime". Par ailleurs, "la police ne s'attendait pas à une manifestation d'une telle ampleur car la circulation n'avait pas été bloquée". Un bus a même été coincé parce que les grévistes ont envahi une partie de la Bastille. Et malgré la détresse, le rassemblement se passe dans le calme et dans la bonne humeur.