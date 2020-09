Les propriétaires de la maison squattée à Théoule-sur-Mer l'ont retrouvée… délabrée

Meubles abîmés, poubelles entassées, cuisine endommagée... c'est ainsi que les Kaloustian ont retrouvé leur maison à Théoule-sur-Mer. Le maire de la ville estime que dans une telle situation, il est primordial qu'on les soutienne moralement, techniquement et administrativement. Un avis partagé par tout le village qui s'est mobilisé dans ce sens. En effet, les propriétaires ont pu se reposer gratuitement dans un cinq étoiles, quand des restaurateurs leur proposent de manger à leur table.