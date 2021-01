Les propriétaires des chalets de Blériot-Plage veulent sauver leur résidence

C'est un peu sa résidence secondaire, comme une soupape de décompression face à la mer pour Quentin et sa famille. Son chalet, bien ancré sur le sable de Blériot-Plage, il l'a acquis il y a une dizaine d'années. "C'est un endroit où on aime bien venir pour se détendre avec les amis. Je ne me vois pas revenir sur cette plage sans chalet", dit-il. Les plus de 200 chalets construits sur place sont en effet voués à la destruction. Leur implantation ne répond pas aux normes imposées par la loi littorale de 2006. Ils sont trop grands et ne sont pas démontables. Selon Loïc Lassalle, "si cette loi venait à s'appliquer à nos chalets, il faudrait aussi l'appliquer à toutes les constructions qui se trouvent sur le littoral, voire même sur tous les littoraux du pays". Et c'est notamment l'argument soutenu par cette association de propriétaires De son côté, le maire de la commune insiste. Il ne fait que respecter la loi. La plage appartient au domaine public, sa concession est terminée. Pas le choix selon lui, il faut tout détruire. Il a mis sur la table un nouveau projet mais l'association des propriétaires de Blériot n'en veut pas.