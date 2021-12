Les prospectus papier commencent à être remplacés

À la sortie du travail, Sarah récupère le prospectus de son enseigne préférée. Et chaque semaine, c'est le même rituel. Cette mère de famille y reste très attachée, car les bonnes affaires ne sont pas loin. Mais les prospectus papier sont jetés dans 40% des cas. Plusieurs grandes enseignes ont donc décidé de les réduire. Carrefour arrête d'en distribuer à Paris et à Lyon. De son côté, Auchan propose depuis fin octobre dans tous ses magasins un QR Code. Mais rassurez-vous, le prospectus papier ne va pas disparaître. Il reste le moyen de communication numéro un de nos grandes surfaces. Sur le parking de ce supermarché, les avis sont partagés : "j'utilise tous les catalogues qui passent par les différentes grandes surfaces", "je regarde jamais honnêtement, je prends, je jette", "j'ai le catalogue sur Internet toutes les semaines, j'habite à la campagne, avant, la poubelle de papiers était lourd et là, c'est beaucoup moins lourd". Il faut dire qu'en moyenne, vous recevez 40 kilos de prospectus chaque année. TF1 | Reportage L. Deschateaux, C. Moutot, B. Poizeuil