Les prouesses du viaduc de Garabit

Au cœur du mont verdoyant du Cantal, sa couleur rouge contraste avec le paysage. Ses dimensions impressionnent également. Le viaduc de Garabit est un colosse de fer de 565 mètres de long qui enjambe les gorges de la Truyère à 122 mètres de hauteur. Soudain, un train s'élance au-dessus du vide. Installé aux premières loges, Frédéric est à la tête de son train voyageur. Depuis quinze ans, il passe régulièrement sur le viaduc sans jamais se lasser du spectacle. Classée monument historique, l’œuvre est une prouesse technique réalisée à la fin du XIXe siècle. Sa vocation est de relier la ligne ferroviaire de Paris à Béziers malgré les obstacles naturels. La société Eiffel relève le défi. Près de 400 ouvriers sont mobilisés pendant quatre années d'un chantier titanesque. L'arche du Viaduc est alors la plus grande du monde. L'exploit servira de modèle à la future Tour Eiffel, cinq ans plus tard. Maintes fois représentés sur des timbres, des billets de banque ou des bandes dessinées, c'est en l'approchant au plus près qu'on l'admire le mieux. TF1 | Reportage C. Eckersley, A. Flammand, P. Delannes