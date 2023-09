Les pubs comparatives font-elles faire des économies ?

Quand elle fait ses courses, cette cliente compare systématiquement les prix dans chaque supermarché. De plus en plus, les grandes surfaces facilitent cette tâche. Un magasin compare ses prix à d’autres enseignes. Dans les rayons, il s’affiche moins cher que ses concurrents locaux. En cette période d’inflation, d’autres enseignes jouent aussi la comparaison. Dans une page publicitaire de journal par exemple, un distributeur révèle des écarts de prix avec ses concurrents qui vont jusqu’à 12% plus cher. Mais les consommateurs ne sont pas toujours convaincus par ces publicités comparatives. La pratique est pourtant très encadrée. Les enseignes ne peuvent comparer que des produits strictement identiques sur des marques nationales, par exemple. "Il se peut aussi que ce soit des produits qui ont peut-être des marques différentes, mais dont le contenu est en réalité comparable. Dans ce cadre-là, c’est une pratique légale", explique Olivier Dauvers, journaliste spécialiste de la grande distribution. Ceci dit, la pratique dérange les grandes surfaces affichées comme plus chères. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, R. Cann