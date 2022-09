Les pyramides éphémères de Noirmoutier

On se croirait en haut d’une piste de ski. Mais à Noirmoutier, c’est une montagne de sel. Des milliers de tonnes de cristaux blancs. Un sommet de plusieurs mètres, baptisé le "coloï". Et cette année, ce dernier est exceptionnel : 5 000 tonnes de sel récolté, soit deux fois plus que d’habitude. C’est la conséquence d’un été caniculaire et très ensoleillé. Hervé Gouraud participe à ce moment depuis une vingtaine d’années. Grâce à cette grande récolte, les stocks de sel sont assurés pour plusieurs années. Depuis la création de la coopérative en 1942, tous les ans, c’est le même rituel. "Historiquement, avant, tous les sauniers portaient leur sel dans des sacs et ils le portaient au cou. C’est pour ça qu’on est amené à parler aujourd’hui de coloï", explique-t-il. Si les tracteurs ont remplacé les sacs, le sel est toujours produit de la même façon à Noirmoutier. À Noirmoutier, ils sont près de 130 producteurs de sel. Et il n’est pas rare, le long des chemins, de trouver quelques cabanes pour acheter ce produit naturel. Sur l’île, la culture du sel remonte au Ve siècle. À l’époque, des moines transformèrent plusieurs prairies humides en marais salants. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec