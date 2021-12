Les Pyrénées croulent sous la neige

Ce mercredi matin à Mérens-les-Vals (Ariège), il faut s'armer de patience et se retrousser les manches pour se frayer un chemin. Dans ce petit village situé à 1 000 mètres d'altitude, la neige est tombée en abondance toute la soirée. Pour les déneigeurs qui s'activent depuis les premières heures, cette saison commence particulièrement tôt. "On a passé beaucoup de sels, quasiment quatre tonnes depuis le début. On passe dix tonnes dans l'année mais là je crois qu'on va battre des records", raconte Geoffrey Pohl. C'est le résultat d'une chute de neige remarquable depuis plusieurs jours dans toute la région. Dans certaines communes, le cumul de neige atteint même deux mètres. Une bonne nouvelle pour les stations de ski. Ce sera une belle saison pour les restaurateurs, les écoles de ski, la station et tous les commerces. Prudence cependant car cette neige fraîche est instable. Le risque d'avalanche est donc très élevé. Selon les prévisions, plus d'un mètre de neige supplémentaire est attendu dans les prochains jours. TF1 | Reportage M. Chaize, J.M. Lucas