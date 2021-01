Les Pyrénées en plein hiver

Jojo Montauban est le fromager le plus perché des Pyrénées. À 1 474 mètres d'altitude, son saloir est le plus haut de la région. Malgré la neige, il s'y rend pour tourner ses tommes de vache ou de brebis tous les deux jours. Les fromages du jour de l'An commencent leur lente maturation. Au fil des semaines, ils passeront du blanc au brun. Certains afficheront même la peau burinée du vieux montagnard. Par ailleurs, au creux du val d'Azun, Arrens-Marsous a pris son rythme hivernal. Les bergeries abandonnées à la neige sont un cocon pour les brebis. À midi, ces animaux savent qu'il est l'heure de se nourrir. Dans la ferme Cazaux, les chants constituent une autre façon de se rechauffer au coin du feu. Cette famille a l'habitude de se retrouver dans cet endroit pour chanter et pour jouer aux cartes. Jean-Pierre Cazaux, le maître des lieux, connaît aussi la musique : celle des cloches arborant fièrement à l'entrée de sa ferme familiale. Et dans six mois, pendant la période de transhumance, la montagne résonnera de nouveau les bergers qui chantent la musique des Pyrénées.