Les Pyrénées manquent cruellement de neige

À la montagne, les stations de ski se préparent aux vacances de février qui commencent le week-end prochain. Certaines pistes ont même dû être fermées et ce sont les activités d'été qui ont pris le relais. Il y a plus d'herbes que de neige dans cette station de ski des Pyrénées. Avec près de quinze degrés à 1 700 mètres d'altitude, seule la neige artificielle permet de maintenir un minimum d'activités. Mais la moitié des pistes restent impraticables, de quoi laisser aux skieurs une certaine amertume. Un hiver particulièrement doux qui inquiète les professionnels du secteur. Près de 1 300 emplois sont menacés, rien que sur le site de Saint-Lary. Quelques centaines de mètres plus bas dans le village, le thermomètre grimpe même jusqu'à 24 degrés en plein soleil. Résultat : les chiens de traîneau tractent désormais un kart à roulettes. Une expérience bien loin des grandes plaines de Sibérie, mais qui semble ravir cette famille venue pour le week-end. TF1 | Reportage T. Petit, F. Guinle