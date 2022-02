Les Pyrénées, terre d’eau et de thermalisme

C'est une histoire vieille comme le monde. Une histoire d'eau qui, depuis la nuit des temps, coule dans les veines des Pyrénées. A Cauterets, on a fait de cette ressource naturelle un véritable bain de jouvence. Cette eau a quelque chose de plus. D'abord sa température naturellement chaude puisée dans les entrailles de la terre. Les Romains l'avaient déjà compris. Dès l'antiquité, on se baigne dans ces eaux thermales. Les bassins ont depuis bien évolué mais le principe et les vertus sont les mêmes. Cauterets est fondé au XIe siècle près de ces sources chaudes. Mais c'est au XVIIe et au XVIIIe siècle que la petite ville des Pyrénées devient furieusement à la mode. Les écrivains s'y pressent : Victor Hugo, George Sand ou Chateaubriand. On dit même que la reine Hortense y aurait conçu Napoléon III. Une histoire qui se lit dans la belle façade de la station thermale. Dans la vallée voisine de Cauterets, il y a Luz Saint-Sauveur, station thermale impériale. Ici aussi se pressait le tout Paris, des messieurs en costume trois pièces et des dames coquettes pour aller au bain. TF1 | Reportage P. Michel, J.M. Lucas