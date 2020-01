Les quilles de neuf, un sport atypique qui attire les jeunes

Si certains jouent aux boules le dimanche, dans les Pyrénées-Atlantiques, ce sont les quilles de neuf qu'on vient chahuter. Il s'agit d'un sport atypique très ancien qui attire de plus en plus de jeunes, mais aussi les plus âgés. Ce jeu d'adresse donne envie de s'entraîner toutes les semaines pour progresser. À Morlaàs (Béarn), tout un club est décidé à perpétuer la tradition du jeu des quilles de neuf. Il existe même un championnat mixte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.