Les quines tombent au loto de Saint-Martin-Lacaussade

A Saint-Martin-Lacaussade, en Gironde, tout le monde est prêt à jouer au loto pour tenter de remporter un gros lot. Bien installés dans la salle de la commune, les joueurs se concentrent au maximum. Et le bonheur de l'un, fait toujours le malheur des autres. Si certains veulent forcer le destin, d'autres en profitent pour passer du temps entre amis. Les plus passionnés se retrouvent jusqu'à deux fois par semaine pour tenter de remporter un gros lot.