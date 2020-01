Les Rabeats, groupe picard fan des Beatles, en tournée dans l'Hexagone

Leur concert est une machine à remonter le temps. Pendant 2h30 de show, les Rabeats enchaînent les plus grands titres de leur idole : les Beatles. Ils vont même jusqu'à prendre leur apparence. En tournée, les Rabeats célèbrent leur 20 ans sur scène. Ayant déjà donné plus de 1 000 concerts, ils continueront d'enflammer les Zéniths du pays tout au long de l'année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.