Les racines d’un arbre de mon voisin endommagent ma maison : que faire ? Le 13H à vos côtés

À proximité de la maison de Laure se trouvait un énorme peuplier. Le propriétaire l’a abattu, mais la souche est toujours présente. Les racines se sont propagées et ont soulevé le carrelage de son salon, faisant d’importants dégâts. Qui va prendre en charge les réparations ? Pour cette situation, il y a une règle très précise : "si ce sont des racines, ronces, brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative". Ainsi, si les racines de l’arbre d’un voisin empiètent ou avancent sur votre terrain, vous pouvez les couper vous-même. Pour Laure, des travaux assez importants s’imposent. Mais qui doit payer ? Il y a une jurisprudence qui stipule que la responsabilité du voisin est engagée. Le voisin va donc devoir payer pour les travaux : élimination des racines et remise en état du salon endommagé. Pour constater que ce sont réellement les racines du peuplier qui ont soulevé son carrelage, il est plus judicieux pour Laure de faire appel à un expert. Après cela, elle peut tenter une négociation à l'amiable. Si ça bloque à ce niveau, le conciliateur de justice est tout à fait habilité pour ce genre de cas. T. Coiffier