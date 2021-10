Les radars de plus en plus nombreux sur les routes

De nombreux radars hors-service, c'est désormais de l'histoire ancienne. À Caen (Calvados), tous sont de nouveaux opérationnels. Les automobilistes en seraient presque perturbés. Ils pensent qu'il y en a trop et qu'ils sont obligés de surveiller leur vitesse. Et ce n'est pas terminé. Avant la fin de l'année 2022, près de 4 700 radars devraient fonctionner sur tout le territoire. C'est presque 1 500 de plus qu'il y a trois ans. Ces dernières années, les recettes de radars routiers ont baissé. Les nouveaux dispositifs comprendraient des radars tourelles, mais aussi des radars mobiles embarqués. Si certains pensent que c'est pour piéger les gens, d'autres se disent dubitatifs sur la répression par rapport à la prévention. "Avec les véhicules qu'on a maintenant, on sait à quelle vitesse on doit rouler et puis après c'est la sécurité sur la route", explique un automobiliste. La sécurité routière s'est renforcée. Avec la pandémie et les confinements, la mortalité sur les routes a baissé l'an dernier.