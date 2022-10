Les radars vont rapporter un milliard d'euros

Ce modèle de radar classique, vous le connaissez, mais aujourd'hui, il est dépassé. Il est progressivement remplacé par des radars plus sophistiqués et plus redoutables pour des automobilistes déjà souvent sanctionnés. Parmi ces appareils nouvelle génération, il y a le radar double face. Il flashe dans les deux sens de la circulation pour plus de précisions. Si deux voitures roulent sur la même ligne comme sur les images, il identifie automatiquement le véhicule en infraction. Désormais, il est impossible de contester la contravention. Les radars prennent des formes très différentes, mais certains sont particulièrement efficaces. "Le radar autonome est un type de radar monté sur des roulettes et il permet d'être déplacé. En une nuit, il peut apparaître un peu plus loin sur la route", explique Pierre Chasseray. Les voitures radars privatisées sont encore plus mobiles. Elles sont présentes dans certaines régions et devraient à terme s'étendre à tout le territoire. L'année dernière, ces voitures ont flashé 500 000 fois. TF1 | Reportage L. Attal, S. Humblot