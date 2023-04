Les raisons de cet incendie si précoce et si violent

Quelques centimètres d'eau et un débit inexistant. Filmée ce lundi matin, la Baillaury est une rivière presque fantôme dans la commune de Banyuls-sur-Mer. Dans les Pyrénées-Orientales, l'état de sécheresse des sols est en avance de trois mois. Selon Météo France, ce 17 avril est donc l'équivalent d'un 25 juillet avec des risques d'incendies similaires. D'ordinaire en mars, il tombe 64 millimètres de pluie. Mais cette fois, 28 millimètres seulement. Autrement dit, c'est 60% de moins. Et c'est le septième mois d'affilé en déficit. Pour les maires des communes concernées, c'est une vigilance de chaque instant. Leur deuxième préoccupation, l'état des nappes phréatiques. Ces dernières sont bien en dessous leur niveau normal de saison. C'est inquiétant, à tel point qu'ouvrir son robinet pour boire un verre d'eau est désormais impossible dans quatre villages du département. Mais celle-ci est impropre à la consommation, car elle n'est plus puisée dans la nappe phréatique, trop basse, mais dans un forage agricole non potable. Les habitants comptent désormais sur cette distribution municipale, un pack d'eau par personne et par semaine. TF1 | Reportage E. Lefebvre, V. Topenot, G. Aguerre