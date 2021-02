Les ramoneurs conservent leur tenue traditionnelle en Alsace

En Alsace, c'est l'heure de la vérification obligatoire des conduits de cheminée. Bruno Boissier est maître ramoneur depuis plus de 30 ans à Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin). Il ne lui faut que quelques minutes pour un premier diagnostic. Pendant une visite, la combustion est incomplète. Autrement dit, des résidus vont se solidifier dans le conduit et accroître le risque d'incendie. Bruno passe aux choses sérieuses. Vous ne le verrez pas arpenter les toits comme au XVIème siècle. En 2021, tout se fait à l'arrière de la cheminée, dans une trappe de vidange. Mais le ramoneur a toujours le même outil, une brosse de plusieurs mètres de long, pour retirer toute la suie accumulée ces derniers mois. Les techniques sont modernes, mais Bruno n'en oublie pas la tradition. Comme dans un dessin animé, un maître ramoneur ne se sépare jamais de son costume. Un haut-de-forme, une échelle en bois et un hérisson datant de 1955. L'Hexagone compte seulement 30 maîtres ramoneurs. Il faut entre six et dix années d'expérience pour obtenir ce titre.