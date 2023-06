Les ratés de la nouvelle déclaration immobilière

Vous avez l'impression qu'il y a du monde devant le centre des impôts d'Auray (Morbihan). Et bien lundi, c'était pire. En cause : la déclaration des biens immobiliers pour les propriétaires. Entre les erreurs de saisie et les bugs informatiques, cette soudaine fréquentation s'explique aussi par l'amende de 150 euros qui s'appliquera en cas d'absence de déclaration. Cécilia, elle, souhaite modifier ses informations. "J'ai démoli une partie et reconstruit. Ce qui apparaît aujourd'hui sur les biens déclarés, c'est faux", explique-t-elle. Dans la file d'attente, beaucoup sont venus pour échanger directement avec un agent des impôts. La déclaration par Internet reste pour eux inaccessible. "Comme je ne me sers pas d'Internet, il faut que je revienne là", lance une dame. Selon les syndicats, 60% des déclarations ont déjà été enregistrées. Pour eux, c'est le choix de la télédéclaration qui pose problème. Devant une telle situation, la direction générale des Finances Publiques a repoussé la date limite de déclaration au 31 juillet prochain. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec