Les ratés des "sulfateuses à PV"

Depuis un an, ce garagiste installé en plein cœur de Toulouse (Haute-Garonne) croule sous les PV. Au moins, six amendes reçues tous les mois. C'est une situation intenable, depuis l'arrivée de ces nouvelles voitures qui contrôle le stationnement à Toulouse. Dans son petit atelier, installé il y a 37 ans, François Déo ne fait tenir que huit véhicules. Alors, il a toujours utilisé les places dans la rue pour garer les voitures réparées, jusque-là, avec la clémence des policiers municipaux. Mais aujourd'hui, les agents ont disparu des chaussées, et les caméras embarquées, d'une efficacité redoutable, flashent les plaques d'immatriculation tous les jours. Les clients du garage reçoivent les amendes, puis les transfèrent à François. Il a déjà payé 5 000 euros de sa poche. Comme dans toutes les villes munies de ces voitures PV, les Toulousains sont bousculés dans le leurs habitudes. Ils regretteraient presque les agents municipaux qui contrôlaient manuellement les places payantes. À Toulouse, depuis l'arrivée des voitures avec caméras embarquées, le nombre de PV de stationnement a augmenté de 50%. TF1 | Reportage A. Bourdarias, C Jouanneau