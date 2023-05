Les ravages de la pyrale du buis

Ne vous fiez pas à sa beauté. Cette chenille de quatre centimètres, appelée pyrale, dévore les buis dans les jardins. Son appétit est démesuré. Nous avons rencontré Tristan Bartheye, arboriste grimpeur, à Najac. Il s’agit d’un petit village aveyronnais de 700 habitants, mais le problème des pyrales recouvre toute la région depuis plus de dix ans. Dans ces forêts du Tarn-et-Garonne, on peut voir des centaines de buis morts, recouverts au fil du temps par des mousses. Des millions de chenilles sont à l’origine de ces dégâts. Près de ces forêts, Tristan a rendez-vous dans le jardin de Michel. Pour ce propriétaire, il y avait urgence : les chenilles sont de retour. Tristan intervient, soit pour prévenir le danger, soit, comme ici, pour traiter l’invasion. Il projette des bactéries tueuses de pyrales, une opération sans risque pour la santé de l’homme. Chaque traitement coûte entre 40 et 100 euros. Et avec le réchauffement climatique, il en faut de plus en plus. Les pyrales deviennent ensuite des papillons de nuit qui, en se reproduisant, donnent de nouvelles chenilles. En général, il y a trois générations par an. TF1 | Reportage J. Chubilleau, V. Gauquelin