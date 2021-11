Les réactions aux annonces du gouvernement en Guadeloupe

Ce mardi matin, les Guadeloupéens se sont réveillés avec une nouvelle restriction sur le carburant cette fois-ci. Conséquence : dans une station-essence, il n'y a plus de carburant alors qu'il est seulement 8 heures du matin. En fait, dès lundi soir, juste avant le couvre-feu vers 18 heures, nous avons pu voir les premières files d'attente devant les stations-essence. Certains avaient anticipé la mesure. Lundi, le Premier ministre Jean Castex s'est exprimé. Il a appelé au calme et surtout, a annoncé la mise en place d'une instance de dialogue avec les soignants. Le but est de les encourager à se faire vacciner. Une prise de parole qui peine à convaincre les Guadeloupéens que nous avons pu rencontrer. "Il n'a pas répondu à ce qu'on lui a demandé. Alors, je ne vois pas pourquoi il va parler à la télé", "Il faudrait peut-être écouter les Guadeloupéens aussi", lancent des habitants. Après une semaine de grève, ici, c'est un sentiment de lassitude. Les écoles sont toujours fermées, les barrages, eux, sont toujours bien en place. La crainte c'est que cette situation s'éternise. TF1 | Duplex L. MERLIER