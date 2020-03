Les réactions se multiplient après la mort d'Albert Uderzo

Rares sont les Français qui n'ont jamais lu un exemplaire des bandes dessinées d'Albert Uderzo. Aujourd'hui, ils sont nombreux à s'émouvoir de la mort de ce dessinateur d'"Astérix". Des réactions accompagnées de vidéo affluent sur les réseaux sociaux. Albert Uderzo continuera, sans aucun doute, de vivre à travers ses livres et de faire rire petits et grands. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.