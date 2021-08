Les recettes de cuisine préférées des Français

Ils viennent de l'Hexagone tout entier. Tous sont ici en vacances et ce mardi matin, on leur a posé la question sur la recette qu'ils consultent le plus sur Internet. "C'est le jambon persillé", répond Christian, qui vient pourtant de Bourgogne. Sa recherche la plus fréquente devrait donc être la recette du rosbif à l'ail. Un couple originaire de l'Auvergne-Rhône-Alpes, lui, il aime bien les ravioles, un plat de la Drôme. Passons au dessert. Une famille qui vient de la Nouvelle-Aquitaine devrait raffoler des œufs au lait. À l'échelle nationale, la recette de la pâte à crêpes est la plus consultée sur Internet, devant celle de la quiche lorraine et de la galette des rois. Et forcément, en Bretagne, on ne peut que se réjouir d'un tel classement. Mais petite surprise dans la région bretonne, la recette la plus consultée, c'est celle du far aux pruneaux. Mais là encore, il existe toujours des contestataires. Mais avec une gastronomie française si riche et si belle, on aurait tort de se priver de ses merveilles.