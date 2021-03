Le Refuge des Conscrits aux Contamines-Montjoie

Ce grand jour, Christine Mattel et son chat Emile l'attendent depuis des mois. Direction le massif du Mont-Blanc, à 2 600 mètres. Cela fait quinze ans qu'elle tient le Refuge des Conscrits aux Contamines-Montjoie et elle savoure toujours autant les retrouvailles. Christine a à peine le temps de libérer Emile, qui retrouve ses marques, avant de débuter une journée marathon. Trois tonnes de marchandises seront livrées par hélicoptères : légumes, boissons et fromages. Pour aider Christine, une dizaine d'amis ont répondu présents comme chaque année. Mettre en route le refuge ne peut en effet pas se faire toute seule. Toute une équipe est donc sur place, de quoi constituer une armée de déneigeurs. Pendant que dehors on recherche les bouteilles de gaz enfouies, la gardienne, elle, prépare les dortoirs. Le Covid chamboule tout : deux fois moins de clients accueillis. Les grandes tablées de randonneurs c'est donc fini. Quoi qu'il en soit, Christine est ravie de rallumer la flamme pour les six prochains mois et rêve d'une saison meilleure que l'an dernier.