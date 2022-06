Les refuges de montagne rouvrent pour la saison

Retrouver le lac d'Oô (Haute-Garonne), ses teintes cristallines, sa cascade et son refuge, lieu de rendez-vous des randonneurs... Tous attendaient son ouverture avec impatience. "Ça fait plaisir, il y a du monde, du soleil, donc on peut commencer l'été", "ça nous donne surtout l'envie de redécouvrir ces plaisirs-là et peut-être, cet été, dormir dans un refuge", déclarent ces randonneurs, excités. Comme à chaque début de saison, le programme est chargé pour Serge Duplan, le gardien. Le refuge doit être ravitaillé. Et comme il n'y a pas d'hélicoptère, c'est César (l'âne) qui porte le pain, les pommes de terre et le fromage. Si Serge a le sourire, c'est parce qu'il prévoit un bel été. Dans les refuges, les réservations sont en hausse. En effet, les gens recherchent la nature et la liberté. Après deux ans de protocole Covid et un accueil limité, les dortoirs et les chambres se remplissent de nouveau. Ce couple a profité d'une nuit au calme. En cuisine, chacun reprend ses habitudes avec cette excitation des premiers jours. Et après un repas rassasiant, les randonneurs profitent du lac sous le soleil ou repartent vers d'autres sommets. TF1 | Reportage M. Chaize, J.V. Fournis, L. Cammas