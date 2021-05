Les refuges du GR20 en Corse ravitaillés pour les randonneurs

Au cœur de la montagne Corse, l'héliportage pour ravitailler les refuges du GR20 bat son plein. La première rotation du matin dépose Stéphane Vesperini, l'un des gardiens du site de l'Onda. "Ça y est ! On est arrivé dans notre résidence secondaire", lance celui-ci. A 1 400 mètres d'altitude, c'est toujours avec la même émotion que l'on retrouve ces quartiers d'été. "On est content de partir en fin de saison. Mais au bout de quatre mois, on est pressé de revenir", explique Stéphane. Depuis 30 ans, Nicole et Jean Do, un couple de bergers, s'occupent du refuge, mais surtout de la restauration. Le berger et son épouse ainsi que quelques randonneurs sont arrivés depuis plusieurs jours. Tous sont heureux de retrouver cette présence humaine. Après un brossage de dents rapide, les randonneurs laissent place à l'hélicoptère. Six tonnes de matériels vont être acheminés en un temps record. Cette opération sur les quatorze refuges du GR20 se termine ce mercredi soir. Mais durant tout le mois de juin, les héliportages du parc régional de Corse vont s'intensifier pour les bergeries de montagne avant de lancer la transhumance.