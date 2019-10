REPORTAGE - Dans les camps de réfugiés, les Kurdes de Syrie espèrent encore pouvoir retourner chez eux

Pour fuir l'offensive turque en Syrie, les Kurdes syriens ont trouvé refuge dans un camp du Kurdistan irakien, loin de leurs villes et de leurs villages. Pour tous, c'est la fin d'un rêve d'indépendance. Outre la fatigue, les réfugiés sont envahis par la tristesse. Alors que la trêve se termine ce mardi, ils espèrent malgré tout que la situation s'améliorera rapidement, afin de leur permettre de reprendre le cours normal de leur vie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.