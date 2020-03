Les règles de confinement s'appliquent partout y compris sur les plages

Les habitants de Lacanau (Gironde) se sentent concernés par l'épidémie, même s'ils sont loin des grandes agglomérations. Les règles de confinement s'appliquent aussi dans cette zone côtière. D'ailleurs, Chacun prend ses précautions et doit désormais justifier ses déplacements même pour aller à la plage. Les forces de l'ordre, eux, veillent à appliquer la loi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.