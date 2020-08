Les règles du chômage partiel

En pleine crise de Covid-19, le gouvernement avait mis en place des mesures pour aider les entreprises et les salariés. Mais à la rentrée, des changements vont se faire, concernant notamment le chômage partiel. A savoir que ce dernier n'a été pris en charge qu'à hauteur de 85% par l'Etat depuis le 1er juin, contre 100% pendant le confinement. Comment le dispositif va-t-il évoluer dans les mois à venir ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.