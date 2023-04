Stocker du carburant chez soi : connaissez-vous les règles ?

Sauf en cas d’arrêté préfectoral, le transport est une pratique autorisée et encadrée pour ce qui est de la quantité maximale. Celle-ci est de 240 litres, dans des bidons de 60 litres maximum, selon la réglementation du transport des marchandises dangereuses en Europe. Ce chiffre est très peu connu par les automobilistes. Pour sécuriser le transport d'essence, seul deux conditions sont nécessaires : être couvert par son assurance auto et utiliser un bidon de type jerrican spécialement homologué. Aucune réglementation en revanche pour le stockage, mais plutôt une affaire de bon sens, loin d’une source de chaleur et à l’abri du soleil. L’idéal est d’acheter de petites quantités pour éviter que l’essence ne stagne trop longtemps, au risque d’abîmer votre moteur. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre