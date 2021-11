Les Remontet, horlogers de père en fils

Ils peuvent remonter le temps et traverser les époques. Ils ralentissent les secondes et accélèrent les heures. Ce ne sont pas des magiciens mais des horlogers. Un métier évident pour ce père et ce fils. Découvrez simplement leur nom et vous comprendrez. "C'est sûr qu'en s’appelant Remontet, on pourrait se dire qu'on était prédestinés", confie Valentin Remontet. Les Remontet sont maîtres du temps de père en fils depuis trois générations. Pour découvrir leur histoire, il faut remonter le temps. Premier arrêt : les années 2000. Dans cette boîte, il y a les anciens jouets de Valentin, le dernier horloger de la lignée. Il crée son propre modèle, un bijou de mécanique, 20 ans après. Une technique qui allie ses compétences au savoir-faire de son père. Mais il a beau être le créatif de la famille, il s'appuie toujours sur le regard de Pierre Remontet, son père. Celui-ci a ouvert son atelier dans les années 80 pour faire vibrer sa passion d'horloger. Pierre redonne de l'éclat aux cadrans patinés et ranime n'importe quel mécanisme usé par le temps. Pour faire renaître certains trésors, il s'inspire de techniques uniques toutes transmises par son père.