Les renoncules arrivent sur les étals des fleuristes

La saison des renoncules commence et va durer jusqu'à fin avril 2020 si le temps le permet. Jaunes, rouges, orange... les couleurs éclatantes de ces fleurs illuminent l'hiver. Ces dernières séduisent notamment grâce à leur petit air champêtre. À Nice, les renoncules sont cueillies dans la serre de Patrick Calonico qui se trouve à quelques kilomètres du marché. Elles se conservent entre dix jours à trois semaines dans un vase. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.