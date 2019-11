Les réparateurs d'objets anciens (2/4) : Valérie Madesclaire, un artisan relieur de vieux livres

Depuis 32 ans, en plein cœur du quartier historique de Bayonne, Valérie Madesclaire restaure les ouvrages les plus anciens. Pour ce faire, elle applique des méthodes ancestrales afin de relier les livres abîmés. Un travail soigné qui demande patience, dextérité et précision. Valérie Madesclaire figure parmi les artisans restaurateurs de patrimoine qui sont une aubaine pour les amateurs d'histoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.