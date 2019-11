Les réparateurs d'objets anciens (3/4) : René Le Guyader restaure des magnétophones et des électrophones d'autrefois

Pour René Le Guyader, c'est une passion qui dure depuis plus de 40 ans. Il répare et restaure des magnétophones ainsi que des tourne-disques d'autrefois dans son atelier à Concarneau, dans le Finistère. Ce retraité aime y passer ses journées pour dépister les pannes, démonter et réparer ces appareils venus tout droit de l'époque des vinyles et des bandes magnétiques. Par ailleurs, René est heureux de savoir que les magnétophones et les électrophones reprennent de la valeur. Ils redeviennent à la mode. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.