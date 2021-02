Les repas sans viande dans les cantines font polémique à Lyon

Merlu, choux verts et pommes de terre, crème anglaise, compote... Tel est le très commenté menu des 30 000 écoliers lyonnais. Ce lundi, il n'y aura uniquement que du merlu. Le poulet sauté prévu en deuxième choix est supprimé. Un menu unique sans viande, mais avec du poisson ou des œufs, ce sera désormais la règle jusqu'aux vacances de Pâques. La mesure semble choquer certains parents tandis qu'elle laisse d'autres indifférents. Accueillir tous les enfants et les servir plus vite, telle est la raison invoquée par la ville de Lyon (Rhône). A l'école Robert Doisneau, on a dû instaurer trois services avec désormais un menu unique. Mais supprimer la viande, cela ne plaît pas du tout aux agriculteurs. Ils sont venus en ville, en tracteurs pour exprimer leur mécontentement au maire. Le ministre de l'Agriculture dit vouloir saisir le préfet du Rhône. Mais la ville rappelle que l'ancien maire, Gérard Collomb, avait instauré un menu unique sans viande après le premier confinement. La décision était alors passée inaperçue.