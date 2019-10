Les Républicains : Christian Jacob succède à Laurent Wauquiez

Le chef de file des députés LR, Christian Jacob, est le nouveau président du parti. Favori, il a été élu dès le premier tour. Dans son discours, il a annoncé vouloir mettre en place une droite patriote, sociale et républicaine. En effet, depuis sept ans, le mouvement a vécu de nombreuses périodes critiques. Christian Jacob considère les prochaines élections municipales comme le premier grand rendez-vous des Républicains. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.