Les réservations en hausse en Savoie pour les vacances de la Toussaint

Un couple franco-suisse a choisi de passer ses vacances en Haute-Savoie. "On vient de la région de Zurich. On s'est dit que trois heures de route ça va. Pour nous, c'est vraiment dépaysant ici", confie l'homme. Comme eux, beaucoup de touristes jettent leur dévolu sur les Alpes pour les vacances de la Toussaint. C'est l'une des destinations préférées cette année 2021. Les propriétaires d'une maison d'hôte n'attendaient pas autant de demandes pour leurs cinq chambres et leur gîte. "On en est à donner les dates aux clients. On est complet quasiment tous les week-ends", explique Bernard Guenin. La recherche de la nature et du grand air, c'est ce qui attire les vacanciers. Un engouement constaté aussi dans un hôtel au bord du lac d'Annecy. A la même époque, les autres années, seules 20% des chambres étaient occupées. Aujourd'hui, plus de la moitié sont déjà réservées. Un intérêt que les professionnels du tourisme espèrent voir aussi dans quelques semaines, pour les vacances de Noël.