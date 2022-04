Les respounchous : les asperges secrètes et sauvages

Ils sont cachés dans les sous-bois, dissimulés dans les buissons. Les respounchous n’ont plus de secrets pour Pierre Blanc, habitant de Cordes-sur-Ciel (Tarn). L’œil aguerri, il les repère presque instinctivement. Cette plante sauvage, plus connue sous le nom de tamier, pousse principalement dans le Tarn et l’Aveyron. Au printemps, la cueillette est une tradition familiale. Mais cet or vert est très convoité, presque autant que les champignons. C’est la deuxième cueillette pour Denise. Sous les conseils de son beau-frère, cette randonneuse se prend au jeu. On prend la direction de Cordes-sur-Ciel pour cuisiner. Avec ses longues tiges vertes tendres, les respounchous ressemblent à des asperges. Pourtant, Jean-Luc Denonain, cuisinier à la "Gastronomie Conseil", explique que "ça n’a rien avoir avec l’asperge. L’asperge sauvage, elle est douce, elle est plus droite et plus fine." La plante se mange aussi bien crue, que cuite. La recette est simple, une bonne vinaigrette, des lardons, des œufs. C’est un déjeuner léger et local, aux parfums de printemps. Tf1 | Reportage P Mislanghe, J. V. Fournis