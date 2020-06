Les restaurants et les cafés préparent leur réouverture

Depuis des semaines, les bars et restaurants attendent impatiemment de pouvoir à nouveau accueillir des clients. À J-1, ils peaufinent leur organisation pour que ces derniers se sentent rassurés au milieu de cette situation inédite. Affichage des règles sanitaires et respect des normes seront leurs maîtres-mots. À Strasbourg, par exemple, on s'active pour être fin prêt d'autant plus que les réservations affluent déjà.