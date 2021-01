Les restaurants pourront-ils ouvrir le 20 janvier ?

Quand pourra-t-on de nouveau hésiter entre le poisson et le menu du jour ? Les restaurants doivent rouvrir le 20 janvier prochain. Pourtant, avec 12 000 nouveaux cas par jour au lieu des 5 000 espérés, rien n'est moins sûr. A La Grande Motte (Hérault), on peut voir des tables encore dressées et quelques mètres plus loin, des locaux qui semblent condamnés. Certains s'interrogent alors sur des mesures à mettre en place pour leur permettre d'ouvrir de manière différente. Partout, dans la ville, c'est l'inconnu et l'incompréhension. C'est notamment le cas d'une plage privée dont l'installation est prévue mi-mars. Dans un hôtel-bar-restaurant, la vente à emporter permet de sauver à peine 12% du chiffre d'affaires habituel. Dans l'établissement, ils sont passés d'une cinquantaine d'heures travaillées par semaine à seulement dix. "On tourne en rond depuis plus de deux mois et demi", affirme le dirigeant. Sa mission désormais : guetter les aides de l'Etat.