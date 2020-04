Les restaurants vont-ils pouvoir rouvrir le 15 juin ?

Le domaine de la restauration a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire. A Lyon, capitale de la gastronomie française, les pertes s'élèvent déjà à plusieurs centaines de milliers d'euros. Pour faire face à cette catastrophe, une réouverture serait envisagée à partir de la mi-juin. Une réunion est prévue vendredi prochain à l'Élysée avec les représentants des cafés et restaurants afin de clarifier la situation.