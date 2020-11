Les restaurateurs à Marseille se sentent oubliés de tous

Après les annonces d'Emmanuel Macron mardi soir, les bars et les restaurants doivent encore rester fermés. Le désarroi, le désespoir et la colère priment du côté des professionnels du secteur. Ce mercredi matin, ils n'ont plus vraiment les mots pour exprimer leurs sentiments. A Marseille (Bouches-du-Rhône), les rideaux resteront baissés jusqu'au 20 janvier dans le meilleur des cas. La situation actuelle risque d'entraîner la fermeture d'un restaurant à Marseille. Même s'il y a les livraisons et la vente à emporter, cela ne suffira pas. En outre, le fonds de solidarité qui couvrait les entreprises de moins de 50 salariés voit son périmètre élargi. Dès le 1er décembre, il n'y aura plus de limite du nombre d'employés. Les patrons pourront choisir entre une aide forfaitaire de 10 000 euros ou 20% du chiffre d'affaires mensuel. Des mesures jugées insuffisantes pour les représentants du secteur. En attendant les aides, les restaurateurs ont promis des actions. Une manifestation est annoncée dès jeudi sur le Vieux-Port.