Les restaurateurs mécontents de devoir fermer plus tôt à Lille

Juste avant le lancement de la "braderie" de la Lille, le préfet a pris un arrêté afin de réduire les horaires d'ouverture des bars et des restaurants. Pour contester cette décision, un restaurateur lillois a déversé ce lundi matin deux tonnes de moules devant la préfecture. Avec cette nouvelle restriction, l'avenir des restaurateurs et commerçants est plus qu'incertain. Un coup dur également pour les bars de nuit alors qu'ils vont déjà perdre au moins 30% de leur chiffre d'affaires.