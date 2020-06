Les restaurateurs parisiens soulagés de pouvoir rouvrir leur salle

Dès ce lundi, les restaurateurs peuvent désormais accueillir les clients à l'intérieur de leur établissement. Une annonce qu'ils ont attendu avec impatience. Les équipes ont eu la matinée pour tout préparer en cuisine et en salle. Il s'agit notamment de la mise en place des règles sanitaires : pas de service au comptoir, dix personnes par table et un mètre de distance entre les tables, entre autres. Comment faire pour que cela ne déteigne pas sur la convivialité ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.